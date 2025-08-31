بعد يوم من وسم "ترامب ميت".. الرئيس الأمريكي يوجّه رسالة غامضة للعالم: "شيء كبير قادم"

نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر منصة "تروث سوشيال" رابطًا يؤدي إلى منشور على منصة "إكس" يحتوي على صورة شخصية له مصحوبة بتعليق غامض.
وجاء في التعليق: "العالم سوف يفهم قريبًا. لا شيء يمكنه أن يوقف ما هو قادم".
جدير بالذكر أن ترامب لم يقدّم أي تفسير أو تعليق إضافي حول سبب مشاركته لهذا المنشور أو حول المعنى المقصود من العبارة، وفق ما نقله موقع "روسيا اليوم".
وتُظهر الصورة المتداولة الرئيس الأمريكي واقفًا بوضعية مميزة، حيث تبدو ذراعاه نصف ممدودتين مع رفع راحتيه إلى الأعلى، بينما يظهر كوكب الأرض بوضوح في خلفية الصورة.
وظهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس وهو يصافح المواطنين المتجمعين أثناء توجهه للعب الغولف، مكذّبًا الإشاعات التي تحدثت عن "أنه في حالة صحية خطرة أو متوفى".
وفي وقت سابق السبت، نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول أمريكي كبير أن الرئيس دونالد ترامب بصحة جيدة، وسيذهب للعب الغولف بعد ساعة من الآن.
وجاءت هذه الأخبار عن الرئيس الأمريكي بعد انتشار وسم "ترامب ميت" عبر منصات التواصل الاجتماعي، والتكهنات التي تداولها ناشطون على نطاق واسع مستندين في ذلك إلى غياب سيد البيت الأبيض عن الظهور الإعلامي على غير العادة ومن دون توضيحات رسمية.