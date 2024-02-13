روسيا تحذر من تصاعد الأوضاع في الشرق الأوسط

وبين "لافروف" أن بلاده طلبت هدنة إنسانية في غزة، لكن ذلك لم يحدث بسبب حق النقض "الفيتو"، الذي استخدمته الولايات المتحدة في مجلس الأمن، وهو ما أدى إلى إطالة أمد الحرب في غزة.