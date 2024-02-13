روسيا تحذر من تصاعد الأوضاع في الشرق الأوسط

حذر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم (الثلاثاء)، من أن الأوضاع في المنطقة الشرق الأوسط تتصاعد وتزداد حدة.
وقال "لافروف" في مؤتمر بشأن الشرق الأوسط في العاصمة موسكو: "إن الأوضاع في المنطقة لا تقترب من نهايتها، وقد حذرنا من استمرار عدم حل القضية الفلسطينية".
وأضاف: "إن تداعيات الحرب الدائرة في قطاع غزة لا نراها في غزة والضفة فقط، ولكن في سوريا والعراق ومنطقة البحر الأحمر".
ولفت إلى أن عدم إقامة دولة فلسطينية يمثل عاملاً أساسياً في العنف الدائر بالمنطقة.
وبين "لافروف" أن بلاده طلبت هدنة إنسانية في غزة، لكن ذلك لم يحدث بسبب حق النقض "الفيتو"، الذي استخدمته الولايات المتحدة في مجلس الأمن، وهو ما أدى إلى إطالة أمد الحرب في غزة.