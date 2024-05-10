بالأغلبية الساحقة.. 143 تدعم منح فلسطين عضوية الأمم المتحدة.. وإسرائيل تعلق

ومنح مشروع القرار الذي يطرح للتصويت، الجمعة، الفلسطينيين بعض الحقوق الإضافية والميزات اعتبارًا من سبتمبر 2024، مثل مقعد مع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في قاعة الجمعية، لكن دون الحق في التصويت بها.