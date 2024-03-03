"زيلينسكي": الإمدادات العسكرية ضرورية وإلا سيواجه العالم أكثر صفحات التاريخ خزيًا

وتابع: "إن لم تكن هذه هي الحالة فستصبح واحدة من أكثر الصفحات خزيًا في التاريخ، إذا خسرت أمريكا أو أوروبا أمام (الطائرات المسيرة) الإيرانية شاهد أو أمام الطائرات المقاتلة الروسية"، وفقًا لـ"العربية نت".