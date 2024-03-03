"زيلينسكي": الإمدادات العسكرية ضرورية وإلا سيواجه العالم أكثر صفحات التاريخ خزيًا

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمس الأحد إن الإرادة السياسية لازمة لضمان تأمين أوكرانيا بالإمدادات العسكرية التي تحتاج إليها وإلا سيواجه العالم "واحدة من أكثر الصفحات خزيًا في التاريخ".
وتفصيلاً، أوضح "زيلينسكي" في خطابه الليلي المصور: "الأمر الرئيسي هو الإرادة السياسية؛ لضمان مستوى الإمدادات التي ستساعد البلاد".
وتابع: "إن لم تكن هذه هي الحالة فستصبح واحدة من أكثر الصفحات خزيًا في التاريخ، إذا خسرت أمريكا أو أوروبا أمام (الطائرات المسيرة) الإيرانية شاهد أو أمام الطائرات المقاتلة الروسية"، وفقًا لـ"العربية نت".
ومضى يوم آخر من الاقتتال والتصعيد الذي تشهده الجبهات الروسية-الأوكرانية؛ إذ يحاول الجيش الروسي السيطرة على المزيد من الأراضي الأوكرانية، فيما تناشد كييف حلفاءها الغربيين لتسريع إرسال الإمدادات العسكرية لقواتها لمواجهة الدب الروسي في حرب دخلت عامها الثالث منذ أيام قليلة.
وفي آخر التطورات ذكرت وكالة الإعلام الروسية أمس الأحد، نقلاً عن وزارة الدفاع، أن منظومات الدفاع الجوي الروسية دمرت 38 طائرة مسيّرة، أطلقتها أوكرانيا فوق شبه جزيرة القرم.
وقال مسؤولون روس إن حركة المرور تعطلت مؤقتًا على الطريق بالقرب من ميناء فيودوسيا في شبه جزيرة القرم، بعد تقارير عن انفجارات قوية عدة في المنطقة على وسائل التواصل الاجتماعي الأوكرانية والروسية.
وذكرت قناة على تطبيق "تليغرام" تابعة للإدارة التي عينتها روسيا وتدير الجسر أنه تم أيضًا وقف حركة المرور على الجسر الذي يربط شبه جزيرة القرم بالبر الرئيسي لروسيا، فيما لم يصدر تعليق حتى الآن من المسؤولين الأوكرانيين.
وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت السبت الماضي أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت 107 مسيّرات أوكرانية في كل من جمهوريتَي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتَين، وفي كل من مقاطعات خيرسون وزابوروجيه وخاركوف.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
وطلب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي السبت مجددًا من الدول الغربية تزويد بلاده بالمزيد من أنظمة الدفاع الجوي. وأضاف الرئيس الأوكراني: "نحتاج من شركائنا إلى المزيد من أنظمة الدفاع الجوي. ينبغي علينا تعزيز الدرع الجوي لأوكرانيا من أجل حماية شعبنا بشكل أفضل من الروس. المزيد من أنظمة الدفاع الجوي ومن الصواريخ لأنظمة الدفاع الجوي تنقذ أرواح الأوكرانيين".