ردّها نال من أمريكا وذخائرها.. الصين تدخل على خط مذكرة "اعتقال بوتين"

كما أصدرت مذكرة باعتقال ماريا أليكسييفنا لفوفا بيلوفا؛ مفوضة حقوق الطفل في مكتب رئيس الاتحاد الروسي، بناءً على مزاعم مماثلة، وقالت المحكمة إن الدائرة التمهيدية التابعة لها وجدت أن هناك "أسباباً معقولة للاعتقاد بأن كل مشتبه فيه يتحمل مسؤولية جريمة الحرب، المتمثلة في الترحيل غير القانوني للسكان، وجريمة النقل غير القانوني للسكان من المناطق المحتلة في أوكرانيا إلى الاتحاد الروسي"، في إشارة إلى أطفال أوكرانيين.