فجر اليوم.. طائرات الاحتلال الإسرائيلي تقصف مناطق في قطاع غزة

قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، مناطق عدة في قطاع غزة.
وأطلقت طائرات الاحتلال أكثر من 12 صاروخاً على وسط قطاع غزة؛ ما تسبّب في إلحاق أضرار بممتلكات الفلسطينيين.
واستهدفت المقاومة الفلسطينية طائرات الاحتلال المغيرة بالمضادات الأرضية، ولم يبلغ عن وقوع إصابات نتيجة تلك الغارات.
في سياقٍ متصلٍ، أفادت مصادر فلسطينية بأن رشقات من الصواريخ أطلقتها المقاومة الفلسطينية على مستوطنات إسرائيلية محاذية لقطاع غزة، ودوت فيها صافرات الإنذار.
يأتي هذا التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة بعد ساعاتٍ من استشهاد عشرة فلسطينيين في الضفة الغربية، خلال عملية اقتحام واسعة لمدينة جنين ومخيمها شمال الضفة الغربية.