فجر اليوم.. طائرات الاحتلال الإسرائيلي تقصف مناطق في قطاع غزة

في سياقٍ متصلٍ، أفادت مصادر فلسطينية بأن رشقات من الصواريخ أطلقتها المقاومة الفلسطينية على مستوطنات إسرائيلية محاذية لقطاع غزة، ودوت فيها صافرات الإنذار.