رئيس مجلس القيادة اليمني يشيد بنجاح استعادة معسكرات حضرموت ويوجه بإجراءات صارمة لحماية المؤسسات

وجّه الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، باتخاذ إجراءات صارمة لتأمين مؤسسات الدولة والمرافق العامة في محافظة حضرموت، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وذلك عقب النجاح القياسي لقوات درع الوطن في استعادة المواقع العسكرية والأمنية بالمحافظة، بالتنسيق مع تحالف دعم الشرعية.
وأكد العليمي، في اتصالات أجراها مع محافظ حضرموت اللواء سالم الخنبشي والجهات المعنية، على أهمية حفظ مصالح المواطنين، ومحاسبة كل من تورّط في أعمال نهب أو اعتداء على الممتلكات العامة، مشددًا على أن حماية حقوق الإنسان ومقدرات الدولة مسؤولية لا تُقبل فيها التهاون.
ودعا أبناء محافظة حضرموت إلى مساندة السلطات المحلية وقوات درع الوطن في حماية المؤسسات والحفاظ على السلم الأهلي، بما يعزز الشراكة المجتمعية وسيادة القانون.
كما أشاد بالدور السريع والفعّال لقوات درع الوطن في تنفيذ العملية، مؤكدًا أن ما تحقق يعكس الجاهزية العالية والانضباط العسكري، ويمهد لتطبيع الأوضاع واستئناف الخدمات في المحافظة.
وفي اتصال آخر مع محافظ المهرة محمد علي ياسر، اطّلع العليمي على الترتيبات الجارية لتسليم المعسكرات والمنشآت السيادية لقوات درع الوطن، مشيدًا بالروح المسؤولة للسلطة المحلية، وحرصها على إدارة المرحلة بعيدًا عن أي تصعيد أو توتر.
وثمّن العليمي جهود أبناء المهرة في الالتفاف حول مؤسسات الدولة، وتقديم المصلحة العامة على الاعتبارات السياسية.
كما عبّر عن تقديره الكبير لدور قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية، بقيادة المملكة العربية السعودية، في خفض التصعيد وتحقيق الأمن والاستقرار في المحافظتين.
وأشاد باستجابة المملكة لدعوة استضافة ورعاية مؤتمر شامل بشأن القضية الجنوبية، مؤكدًا أن هذه المبادرة تعكس حرص القيادة السعودية على دعم وحدة اليمن وأمنه واستقراره، عبر الحلول السياسية والحوار الوطني.
وفي هذا السياق، دعا العليمي المجلس الانتقالي إلى التراجع عن الإجراءات الأحادية، والانخراط الجاد في مسار بناء مؤسسات الدولة، بما يتوافق مع المرجعيات الوطنية والإقليمية والدولية.
وأكد أن الدولة ماضية في بسط سيادة القانون، وعدم التهاون مع أي ممارسات تمس النظام العام أو المصالح الوطنية، مشددًا على أهمية وحدة الصف في مواجهة المليشيات الحوثية المدعومة من إيران، وتعزيز التعاون مع المجتمع الدولي في مكافحة الإرهاب وتأمين الممرات البحرية وموارد الطاقة العالمية.