رئيس مجلس القيادة اليمني يشيد بنجاح استعادة معسكرات حضرموت ويوجه بإجراءات صارمة لحماية المؤسسات

وأكد العليمي، في اتصالات أجراها مع محافظ حضرموت اللواء سالم الخنبشي والجهات المعنية، على أهمية حفظ مصالح المواطنين، ومحاسبة كل من تورّط في أعمال نهب أو اعتداء على الممتلكات العامة، مشددًا على أن حماية حقوق الإنسان ومقدرات الدولة مسؤولية لا تُقبل فيها التهاون.