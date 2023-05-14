المخابرات العراقية تُطيح بشبكة دعم لـ"داعش"

أعلنت الاستخبارات العراقية، اليوم (الأحد)، توقيف شبكة تقدّم الدعم لعناصر من تنظيم "داعش" في محافظة ديالى، شرق العاصمة بغداد.
وقالت خلية الإعلام الأمني العراقية في بيان: "من خلال استمرار العمليات الاستخبارية الدقيقة تم التوصل لمعلومات عن وجود شبكة تقدم الدعم لعناصر تنظيم "داعش" في محافظة ديالى وتزويدهم بالمواد الغذائية والأموال والمستلزمات الأخرى"، وفقًا لوكالة الأنباء العراقية "واع".
وأضافت الخلية: "بعد نصب كمين محكم ومتابعة ومراقبة مستمرة، تم القبض على أربعة متهمين من داعش، وأفشلنا مخططاتهم وتحركاتهم التي كانت تشكل خطرًا أمنيًا على المحافظة، والتحقيق جارٍ معهم لاتخاذ الإجراءات القانونية".