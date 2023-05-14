المخابرات العراقية تُطيح بشبكة دعم لـ"داعش"

وأضافت الخلية: "بعد نصب كمين محكم ومتابعة ومراقبة مستمرة، تم القبض على أربعة متهمين من داعش، وأفشلنا مخططاتهم وتحركاتهم التي كانت تشكل خطرًا أمنيًا على المحافظة، والتحقيق جارٍ معهم لاتخاذ الإجراءات القانونية".