"ترامب" داعيًا أنصاره للاحتجاج: سيعتقلونني في مانهاتن الثلاثاء

قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب: إنه يتوقع إلقاء القبض عليه الثلاثاء في مانهاتن. وحث أتباعه على الاحتجاج ضد لائحة الاتهام التي ستوجه ضده.
وقال "ترامب": "سيتم اعتقال المرشح الجمهوري والرئيس السابق للولايات المتحدة الأمريكية يوم الثلاثاء من الأسبوع المقبل.. عليكم أن تحتجوا؛ لأنهم يأخذون وطننا إلى الوراء!".
وانتقد "ترامب" "مكتب المدعي العام لمنطقة مانهاتن؛ واصفًا إياه بـ"الفاسد الذي تُحركه دوافع سياسية" في منشور وضعه اليوم.
وبحسب "نيويورك بوست"، أصر ترامب مرة أخرى على أنه لم يرتكب أي جريمة، وذكّر أتباعه بأن حملة "براغ" تم تمويلها بشكل كبير من قِبَل الملياردير الليبرالي جورج سوروس.