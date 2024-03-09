فرنسا تعلن تدمير 4 "مسيرات" قبل استهدافها بعثة بحرية أوروبية في خليج عدن

وقال الجيش في بيان: "هذا العمل الدفاعي ساهَمَ على نحو مباشر في حماية سفينة الشحن ترو كونفدنس، التي ترفع علم باربادوس، التي تعرضت لهجوم في 6 مارس ويجري قَطرها، وكذلك غيرها من السفن التجارية التي تمر في المنطقة"؛ وفقًا لـ"فرانس برس".