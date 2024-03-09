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فرنسا تعلن تدمير 4 "مسيرات" قبل استهدافها بعثة بحرية أوروبية في خليج عدن
أشارت إلى الإسهام في حماية سفينة ترو كونفدنس
أعلن الجيش الفرنسي، اليوم (السبت)، أن سفينة حربية فرنسية وطائرات مقاتلة دمّرت أربع طائرات مُسَيرة قتالية كانت متجهة نحو بعثة بحرية أوروبية في خليج عدن.
وقال الجيش في بيان: "هذا العمل الدفاعي ساهَمَ على نحو مباشر في حماية سفينة الشحن ترو كونفدنس، التي ترفع علم باربادوس، التي تعرضت لهجوم في 6 مارس ويجري قَطرها، وكذلك غيرها من السفن التجارية التي تمر في المنطقة"؛ وفقًا لـ"فرانس برس".
وكانت القيادة المركزية الأمريكية قد أعلنت أن سفنًا وطائرات تابعة للبحرية الأمريكية أسقطت 15 طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون اليمنيون في منطقة البحر الأحمر في وقت مبكر اليوم.