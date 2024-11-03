مقتل 31 فلسطينيًا في هجمات إسرائيلية مكثفة على قطاع غزة

أفاد مسعفون بأن القوات الإسرائيلية كثفت قصفها على قطاع غزة، الأحد، مما أسفر عن مقتل 31 شخصًا على الأقل، أكثر من نصفهم في مناطق بشمال القطاع. ويأتي هذا التصعيد في إطار حملة عسكرية مستمرة منذ شهر، تقول إسرائيل إنها تهدف لمنع حركة حماس من إعادة تنظيم صفوفها.