مع زيارة وزيرة خارجية ألمانيا.. قصف روسي مكثف على خاركيف الأوكرانية

ووعدت "بيروبوك" بتقديم مزيدٍ من الأسلحة لكييف، بالإضافة إلى "عروض ملموسة" لمساعدتها على الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، كما عبّرت ، في بيان قبل الاجتماع مع نظيرها الأوكراني، ديمترو كوليبا، عن دعم ألمانيا وتضامنها مع الأوكرانيين، الذين يئنون تحت وطأة النزاع وظروف الشتاء القارس، وفق رويترز.