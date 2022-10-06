أوكرانيا: قتيلان في قصف على زابوريجيا وكييف تستعيد 400 كيلومتر مربع بخيرسون

وقُتل 30 شخصًا على الأقل الأسبوع في غارة على رتل من السيارات المدنية قرب بلدة زابوريجيا، على مقربة من نقطة عبور بين الجزء الذي يسيطر عليه الأوكرانيون والجزء الذي يحتله الجيش الروسي.