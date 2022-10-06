أوكرانيا: قتيلان في قصف على زابوريجيا وكييف تستعيد 400 كيلومتر مربع بخيرسون

لقى شخصان على الأقلّ مصرعهما وفُقد خمسة آخرون بعد قصف على مدينة زابوريجيا في جنوب شرق أوكرانيا، حسبما أعلن الخميس حاكم المنطقة الذي اتهم روسيا بشن الضربات.
وتقع مدينة زابوريجيا في المنطقة الأوكرانية التي تحمل الاسم نفسه، والتي ضمّتها موسكو مع أنها لا تسيطر عليها بالكامل.
وقال حاكم منطقة زابوريجيا أولكسندر ستاروخ: "توفيت امرأة وتوفيت أخرى في سيارة إسعاف". ولفت إلى أن خمسة آخرين لا يزالوا عالقين تحت الركام، مشيرًا إلى استمرار عمليات الإنقاذ.
وبحسب الحاكم، استهدفت سبع ضربات روسية "مبانٍ شاهقة".
وقُتل 30 شخصًا على الأقل الأسبوع في غارة على رتل من السيارات المدنية قرب بلدة زابوريجيا، على مقربة من نقطة عبور بين الجزء الذي يسيطر عليه الأوكرانيون والجزء الذي يحتله الجيش الروسي.
وتبادل الروس والأوكرانيون التهم بتنفيذ هذا القصف.
وأعلنت الرئاسة الأوكرانية الخميس مقتل 14 شخصًا خلال الـ24 ساعة الأخيرة في هجمات بمنطقة دونيتسك.
على صعيد آخر أعلنت أوكرانيا الخميس أن جيشها استعاد أكثر من 400 كيلومتر مربع في جنوب منطقة خيرسون في أقل من أسبوع، بعدما أعلنت موسكو ضم المنطقة.
وقالت الناطقة باسم القيادة العسكرية الجنوبية ناتاليا غومنيوك في بيان على الإنترنت: "حررت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 400 كيلومتر مربع من منطقة خيرسون منذ مطلع أكتوبر".