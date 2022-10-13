بينها وزير الخارجية السابق.. كندا تعاقب 3 كيانات و17 شخصية إيرانية

وأشارت إلى أن كندا ستواصل الدفاع عن حقوق الإنسان، وستواصل التضامن مع الشعب الإيراني، بما يشمل النساء والشباب، الذين يطالبون بشجاعة بمستقبل تحترم فيه حقوق الإنسان الخاصة بهم تماماً.