بينها وزير الخارجية السابق.. كندا تعاقب 3 كيانات و17 شخصية إيرانية

أعلنت وزارة الخارجية الكندية، اليوم (الخميس) أن كندا فرضت عقوبات جديدة على إيران؛ رداً على انتهاكات الحكومة لحقوق الإنسان وتصرفاتها المزعزعة للاستقرار.
وبينت الوزارة أن قائمة العقوبات الجديدة تتضمن 3 كيانات و17 شخصية إيرانية، من بينها وزير الخارجية الإيراني السابق محمد جواد ظريف.
من جهتها، قالت وزيرة الخارجية ميلاني جولي: "إن تصرفات النظام الإيراني تتحدث عن نفسها، والعالم في مقاعد المشاهدين منذ سنوات مكتفياً بمتابعة ما تنفذه إيران من أجندة قائمة على العنف والخوف والدعاية".
وأشارت إلى أن كندا ستواصل الدفاع عن حقوق الإنسان، وستواصل التضامن مع الشعب الإيراني، بما يشمل النساء والشباب، الذين يطالبون بشجاعة بمستقبل تحترم فيه حقوق الإنسان الخاصة بهم تماماً.