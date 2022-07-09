الرئيس السريلانكي يفرّ من مقرّ الرئاسة بعد اقتحام متظاهرين للموقع
أكدت عدة وكالات أنباء قبل قليل أن الرئيس السريلانكي فرّ من مقر الرئاسة بعد اقتحام متظاهرين لمحيطه؛ احتجاجًا على الأوضاع الاقتصادية.
وكان قد احتشد عشرات الآلاف من المحتجين في العاصمة السريلانكية كولومبو، السبت، للإطاحة بالحكومة بعد تدهور الأوضاع الاقتصادية.
وذكرت الشرطة السريلانكية أن محتجين، يدعمهم رهبان بوذيّون، وصلوا إلى العاصمة كولومبو للمطالبة باستقالة الرئيس جوتابايا راجاباكسا والحكومة؛ بسبب فشلهما في تسوية المشكلات الاقتصادية.
وتجمعت الحشود بالقرب من المقر الرسمي للرئيس في كولومبو، فيما تدفّق المزيد على المدينة.
وانتشرت قوات الأمن والجيش حول مقر إقامة الرئيس، وأقيمت حواجز حديدية ثقيلة في المناطق المحيطة.
وأعلنت الحكومة حظرًا للتجوال لأجلٍ غير مسمى أمس الجمعة، لكن رفعته في وقت مبكر صباح اليوم السبت، وسط احتجاجات من قبل محامين وجماعات الحقوق المدنية ورهبان بوذيين.