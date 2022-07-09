الرئيس السريلانكي يفرّ من مقرّ الرئاسة بعد اقتحام متظاهرين للموقع

وأعلنت الحكومة حظرًا للتجوال لأجلٍ غير مسمى أمس الجمعة، لكن رفعته في وقت مبكر صباح اليوم السبت، وسط احتجاجات من قبل محامين وجماعات الحقوق المدنية ورهبان بوذيين.