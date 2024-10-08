"التكايا تحت التهديد".. كيف يواجه السودانُ أكبرَ أزمة جوع في التاريخ؟

يواجه المتطوعون في السودان تحديات جسيمة خلال محاولاتهم لإطعام أشدّ الناس فقرًا، مع تصاعد العنف والتهديدات من الأطراف المتحاربة. على مدى 17 شهرًا منذ اندلاع الصراع قامت مجموعات من المتطوعين بتشغيل مطابخ خيرية "التكايا" في مختلف مناطق البلاد، ولكن العديد منهم اضطروا إلى الفرار بسبب الاعتداءات المحتملة؛ مما أدى إلى توقف هذه المطابخ عن تقديم الوجبات لفترات طويلة.
وبحسب ما أوردته "سكاي نيوز": فقد أفادت تقديرات بأن المئات يموتون يوميًّا نتيجة الجوع والأمراض المرتبطة به، بينما يُضطر النازحون إلى تناول الحشائش وأوراق الشجر.
وفي حوار مع 24 متطوعًا من ولاية الخرطوم ودارفور، كشفوا عن تعرضهم للنهب والعنف؛ حيث تمت الإشارة إلى 25 واقعة هجوم منذ يوليو الماضي؛ مما زاد من صعوبة تقديم المساعدات.
ومع تفشي الجوع أنشأت غرف الطوارئ المحلية 419 مطبخًا لمساعدة أكثر من مليون شخص يوميًّا، ومع ذلك يعاني المتطوّعون من نقص التمويل؛ حيث يحتاجون إلى 1.175 مليون دولار شهريًّا، بينما تلقّوا فقط 614 ألف دولار في سبتمبر. كما أن الكثير من المانحين الأجانب يتردّدون في دعم المطابخ بسبب عدم تسجيلها رسميًّا لدى الحكومة.
وتفاقمت الأزمة جرّاء ارتفاع أسعار الموادّ الغذائية وانخفاض قيمة الجنيه السوداني؛ مما زاد من الاحتياجات المتزايدة للمتطوعين. ومع تزايد التحديات يتطلّع المتطوعون إلى الحصول على دعم أكبر لمواجهة هذه الأزمة الإنسانية المستمرّة التي تهدّد حياة الملايين في السودان.