"التكايا تحت التهديد".. كيف يواجه السودانُ أكبرَ أزمة جوع في التاريخ؟

ومع تفشي الجوع أنشأت غرف الطوارئ المحلية 419 مطبخًا لمساعدة أكثر من مليون شخص يوميًّا، ومع ذلك يعاني المتطوّعون من نقص التمويل؛ حيث يحتاجون إلى 1.175 مليون دولار شهريًّا، بينما تلقّوا فقط 614 ألف دولار في سبتمبر. كما أن الكثير من المانحين الأجانب يتردّدون في دعم المطابخ بسبب عدم تسجيلها رسميًّا لدى الحكومة.