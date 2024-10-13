ارتفاع عدد قتلى العدوان الإسرائيلي في غزة إلى 42,227 قتيلًا

ارتفع عدد قتلى العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى أكثر من 42 ألف قتيل منذ بدء العمليات العسكرية في السابع من أكتوبر الماضي، بينما تواصل القوات الإسرائيلية قصف مناطق شمال القطاع لليوم التاسع على التوالي. أسفرت الغارات الأخيرة عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.