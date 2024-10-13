ارتفاع عدد قتلى العدوان الإسرائيلي في غزة إلى 42,227 قتيلًا

ارتفع عدد قتلى العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى أكثر من 42 ألف قتيل منذ بدء العمليات العسكرية في السابع من أكتوبر الماضي، بينما تواصل القوات الإسرائيلية قصف مناطق شمال القطاع لليوم التاسع على التوالي. أسفرت الغارات الأخيرة عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.
وأفادت وزارة الصحة في غزة، في تقريرها اليومي، أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب أربع مجازر بحق العائلات في الساعات الأربع والعشرين الماضية، أسفرت عن وصول 52 شهيدًا و128 إصابة إلى المستشفيات.
بلغت حصيلة الضحايا منذ بداية العدوان 42,227 قتيلاً و98,464 مصاباً، ولا تزال فرق الإسعاف والدفاع المدني تواجه صعوبات كبيرة في الوصول إلى العديد من الضحايا المحاصرين تحت الأنقاض وفي الطرقات نتيجة استمرار القصف المكثف.