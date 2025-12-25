سوريا: مقتل قيادي بارز في "داعش" خلال عملية أمنية قرب دمشق

يُذكر أن سوريا انضمت رسميًا إلى التحالف الدولي لمكافحة تنظيم "داعش" خلال زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع إلى الولايات المتحدة في نوفمبر الماضي، بعد سنوات من تأسيس التحالف بقيادة واشنطن عام 2014.