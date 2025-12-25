سوريا: مقتل قيادي بارز في "داعش" خلال عملية أمنية قرب دمشق

أعلنت السلطات السورية، اليوم الخميس، مقتل قيادي بارز في تنظيم "داعش" خلال عملية أمنية دقيقة نُفذت بالتنسيق مع قوات التحالف الدولي في بلدة البويضة بريف دمشق.
وأوضحت وزارة الداخلية السورية في بيان رسمي، أن العملية أسفرت عن مقتل "محمد شحادة" المكنى "أبو عمر شداد"، وهو أحد أبرز قيادات التنظيم في سوريا.
وأكدت الوزارة أن هذه العملية تأتي تعزيزًا لفاعلية التنسيق المشترك بين الأجهزة الأمنية الوطنية والشركاء الدوليين في مكافحة الإرهاب.
ويأتي ذلك بعد ساعات من إعلان القبض على قيادي آخر في التنظيم قرب العاصمة دمشق، في سياق حملة متواصلة ضد بقايا التنظيم.
يُذكر أن سوريا انضمت رسميًا إلى التحالف الدولي لمكافحة تنظيم "داعش" خلال زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع إلى الولايات المتحدة في نوفمبر الماضي، بعد سنوات من تأسيس التحالف بقيادة واشنطن عام 2014.