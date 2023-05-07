"القوى المدنية" بالسودان تطالب أمين الجامعة العربية بالتدخل الفوري لوقف القتال

وأوضح المتحدث باسم الأمين العام، في بيان، أن القوى المدنية طلبت من "أبو الغيط" التواصل الفوري مع قيادات القوات المسلحة وقوات الدعم السريع لتحقيق هذا الهدف، مع رفض التدخلات الخارجية التي تساهم في زيادة إشعال الحرب أو توسيع رقعتها.