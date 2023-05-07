"القوى المدنية" بالسودان تطالب أمين الجامعة العربية بالتدخل الفوري لوقف القتال

أعلنت جامعة الدول العربية، اليوم (الأحد)، أن الأمين العام أحمد أبو الغيط تلقى خطاباً من القوى المدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري بالسودان، تطلب منه التدخل بشكل فوري لوقف القتال في البلاد كأولوية رئيسية.
وأوضح المتحدث باسم الأمين العام، في بيان، أن القوى المدنية طلبت من "أبو الغيط" التواصل الفوري مع قيادات القوات المسلحة وقوات الدعم السريع لتحقيق هذا الهدف، مع رفض التدخلات الخارجية التي تساهم في زيادة إشعال الحرب أو توسيع رقعتها.
وأضاف المتحدث، أن القوى طالبت "أبو الغيط" أيضاً، بدعم الانتقال لعملية سياسية تفضي إلى اتفاق جميع الأطراف على ترتيبات دستورية جديدة تنشأ بموجبها سلطة مدنية، متوافق عليها، لتنفيذ برنامج إصلاحي، خلال فترة انتقالية قصيرة تؤدي إلى انتخابات عامة.