الإمارات توصي بتأجيل السفر لتنزانيا وغينيا الاستوائية بسبب "ماربورغ"

أوصت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، اليوم الثلاثاء، بتأجيل السفر إلى تنزانيا وغينيا الاستوائية؛ بسبب انتشار فيروس "ماربورغ" إلا للضرورة القصوى، معلنة اتخاذ كل التدابير والإجراءات الاحترازية لاحتواء الفيروس في نطاقه الجغرافي.
ودعت الوزارة إلى تأجيل السفر إلى الدول التي ينتشر فيها فيروس "ماربورغ" إلا للضرورة القصوى، وفي حال استدعت الحاجة السفر إلى هذه الدول فإنه يجب اتخاذ الاحتياطات الضرورية؛ لتجنب التعرض لعدوى المرض، وتشمل تجنب الاتصال القريب مع المرضى ولمس الأسطح الملوثة، بالإضافة إلى تجنب زيارة الكهوف والمناجم.
وطالبت "الصحة الإماراتية" المسافرين القادمين من هذه الدول بعزل أنفسهم عن الآخرين، والتوجه إلى أقرب منشأة صحية أو أقسام الطوارئ في المستشفيات والإفصاح للكوادر الطبية عن سفرهم لمنطقة ينتشر فيها مرض فيروس "ماربورغ" أو مخالطة مصابين بالمرض أو لديهم أعراضه حتى 21 يومًا.
ويعرف مرض فيروس "ماربورغ" بأنه حمى نزفية نادرة، لكنها شديدة تهدد الحياة وتؤثر على صحة الإنسان، وهو فيروس "RNA"، حيواني المنشأ، وينتقل عن طريق الحيوانات إلى البشر في بيئة مغلقة مثل المناجم أو الكهوف التي تسكنها خفافيش، وتكون أعراضه مفاجئة وتشمل الحمى والقشعريرة والصداع والألم العضلي، وقد تحدث أيضًا آلام في الصدر والتهاب للحلق.