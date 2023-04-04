الإمارات توصي بتأجيل السفر لتنزانيا وغينيا الاستوائية بسبب "ماربورغ"

ويعرف مرض فيروس "ماربورغ" بأنه حمى نزفية نادرة، لكنها شديدة تهدد الحياة وتؤثر على صحة الإنسان، وهو فيروس "RNA"، حيواني المنشأ، وينتقل عن طريق الحيوانات إلى البشر في بيئة مغلقة مثل المناجم أو الكهوف التي تسكنها خفافيش، وتكون أعراضه مفاجئة وتشمل الحمى والقشعريرة والصداع والألم العضلي، وقد تحدث أيضًا آلام في الصدر والتهاب للحلق.