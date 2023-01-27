مقتل 8 إسرائيليين في هجوم على مستوطنة بالقدس.. والشرطة تقتل "المنفذ"

ويأتي هذا الهجوم بعد يوم واحد من مقتل 10 فلسطينيين، 9 منهم في جنين شمالي الضفة الغربية، والعاشر قرب رام الله، في واحد من أكثر الأيام دموية في الضفة الغربية منذ سنوات.