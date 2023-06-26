معركة دموية حول مقر قيادة الشرطة في الخرطوم.. وتأجيل مفاوضات جدة

وتفصيلاً، قُتل ما لا يقل عن 14 شخصًا في معارك بمحيط مقر قيادة الشرطة في الخرطوم، التي قد تغير سيطرة قوات الدعم السريع عليها المعطيات في العاصمة السودانية، على ما أفاد ضابط سابق في الجيش نقلاً عن "فرانس برس".