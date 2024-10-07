غارة إسرائيلية تستهدف الضاحية الجنوبية وسط تقارير عن اغتيال شخصيات بارزة في حزب الله

وتأتي هذه الضربة ضمن سلسلة غارات جوية نفذها الجيش الإسرائيلي في لبنان، استهدفت مقرات ومراكز للحزب وأسفرت عن سقوط عدد من القادة العسكريين والشخصيات البارزة، بما في ذلك تقارير غير مؤكدة عن استهداف الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله.