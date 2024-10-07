غارة إسرائيلية تستهدف الضاحية الجنوبية وسط تقارير عن اغتيال شخصيات بارزة في حزب الله

أعلن الجيش الإسرائيلي، الإثنين، عن تنفيذ غارة "محددة الهدف" في ضاحية بيروت الجنوبية، معقل حزب الله، فيما أفادت تقارير إعلامية بأن الغارة قد تكون مرتبطة بعملية اغتيال.
ووفقًا لما نقله مراسل سكاي نيوز عربية، فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عقد اجتماعًا عاجلًا مع عدد من الوزراء، وسط تكهنات حول ارتباط هذا الاجتماع بعملية الاغتيال.
وأكدت وكالة رويترز، نقلًا عن مصدر أمني لبناني، أن الغارة استهدفت محيط مطار بيروت، في تصعيد جديد للتوترات بين إسرائيل وحزب الله.
وتأتي هذه الضربة ضمن سلسلة غارات جوية نفذها الجيش الإسرائيلي في لبنان، استهدفت مقرات ومراكز للحزب وأسفرت عن سقوط عدد من القادة العسكريين والشخصيات البارزة، بما في ذلك تقارير غير مؤكدة عن استهداف الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله.
ويظل الوضع في المنطقة متوترًا في ظل هذا التصعيد العسكري، فيما يترقب الجميع تطورات جديدة قد تغير معادلات الصراع القائم بين إسرائيل وحزب الله.