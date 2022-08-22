أربعة قادة غربيين يدعون إلى "ضبط النفس" حول المحطة النووية في أوكرانيا

دعا قادة الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وبريطانيا، الأحد، إلى "ضبط النفس" حول محطة زابوريجيا النووية الأوكرانية، الأكبر في أوروبا التي يحتلها الجيش الروسي.
وأورد بيان مشترك أن الرئيسيْن جو بايدن، وإيمانويل ماكرون، والمستشار أولاف شولتس، ورئيس الوزراء بوريس جونسون، طلبوا أيضاً بعد مشاورات هاتفية "الإسراع" في إرسال بعثة من مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى المكان.
حذّر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، من أن روسيا "قد تقوم بشيءٍ على قدرٍ خاص من الوحشية" الأسبوع المقبل، خلال احتفال أوكرانيا بعيد استقلالها.
وقال زيلينسكي، في خطابه اليومي "قد تسعى روسيا جاهدة للقيام بشيءٍ على قدرٍ خاص من الهول، على قدر خاص من الوحشية".
وأضاف "أحد الأهداف الأساسية للعدو هو إذلالنا"، و"زرع اليأس والخوف والصراعات"، لكن "يجب أن نكون أقوياء بما يكفي لمقاومة أيّ استفزاز" و"لجعل المحتلين يدفعون ثمن إرهابهم".