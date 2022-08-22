أربعة قادة غربيين يدعون إلى "ضبط النفس" حول المحطة النووية في أوكرانيا

وأورد بيان مشترك أن الرئيسيْن جو بايدن، وإيمانويل ماكرون، والمستشار أولاف شولتس، ورئيس الوزراء بوريس جونسون، طلبوا أيضاً بعد مشاورات هاتفية "الإسراع" في إرسال بعثة من مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى المكان.