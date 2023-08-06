التخزين الرابع وصل لـ 23 مليارًا.. وخبير مصري يحذر من حدوث انزلاقات وهبوط بسد النهضة

وقال الخبير المصري إنه كلما ازدادت كميات التخزين من المياه في بحيرة السد، يزداد الضغط على القشرة الأرضية في منطقته، ما يمثل خطرًا كبيرًا، مؤكدًا أنه بعد انتهاء الملء الرابع سوف يكون إجمالي التخزين نحو 41 مليار م3، بالإضافة إلى زيادة مؤقتة نحو 4 مليارات م3 أخرى ليصبح وزن البحيرة نحو 45 مليارًا، وفقًا للعربية نت.