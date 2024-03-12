"الوضع أكثر مأساوية".. الاتحاد الأوروبي يُفعّل آلية الحماية المدنية لتعزيز دعم غزة

وقال: "لقد أصبح الوضع على الأرض أكثر مأساوية من أي وقت مضى، وقد وصل إلى مرحلة بالغة الحساسية. اطّلعنا جميعاً على التقارير التي تتحدث عن أطفال يموتون جوعاً. هذا أمر غير مقبول وعلينا أن نفعل كل ما في وسعنا لوقفه".