"الوضع أكثر مأساوية".. الاتحاد الأوروبي يُفعّل آلية الحماية المدنية لتعزيز دعم غزة

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم (الثلاثاء)، أن الاتحاد الأوروبي فعَّل آلية الحماية المدنية لتعزيز دعمه لقطاع غزة.
ودعت أورسولا فون دير لاين، في بيان رسمي، جميع الدول الأعضاء إلى المساهمة بأصولها من مظلات ومن حاويات تتيح إيصال إمدادات ومساعدات إلى قطاع غزة بصورة مستمرة، وفقاً لـ"فرانس برس.
وقال: "لقد أصبح الوضع على الأرض أكثر مأساوية من أي وقت مضى، وقد وصل إلى مرحلة بالغة الحساسية. اطّلعنا جميعاً على التقارير التي تتحدث عن أطفال يموتون جوعاً. هذا أمر غير مقبول وعلينا أن نفعل كل ما في وسعنا لوقفه".
وأضافت: "يعلم الجميع مدى صعوبة نقل المساعدات إلى غزة وداخلها، ويجب استخدام جميع الطرق للوصول إلى المحتاجين.. وهنا يأتي دور الممر البحري".
وتابعت رئيسة المفوضية: "نحن، في الاتحاد الأوروبي، سوف نكثف دعمنا اللوجستي على الأرض. ويوجد فريق تنسيق تابع للاتحاد الأوروبي في قبرص. وسنقوم بتمويل وتنسيق تدفق البضائع الأوروبية عبر هذا الممر".