إسطنبول.. قتلى وجرحى بهجوم قرب مجمع المحاكم بتشاغلايان

وقال أردوغان: إنه "تمّ تحييد اثنين من الإرهابيين، أحدهما امرأة، قبل أن يتمكّنوا من تحقيق أهدافهم، وسنواصل معركتَنا بكلّ عزيمة ضدّ كل التنظيمات الإرهابية".