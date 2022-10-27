أستراليا تتعهد بعدم إجراء تجارب صاروخية مدمرة ضد الأقمار الصناعية

وقال البيان: "عند إجراء هذه الاختبارات، تتولد كميات كبيرة من الحطام التي تبقى في الفضاء لسنوات؛ مما يهدد الأقمار الصناعية والأجسام الفضائية الأخرى.. إن استخدام هذه الصواريخ لتدمير الأجسام الفضائية أمرٌ غير مسؤول ويشكل تهديدات للموجودات الفضائية لجميع الدول.. أستراليا تنضم إلى الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا ونيوزيلندا واليابان وألمانيا وجمهورية كوريا في هذا الالتزام نحو مجال فضاء أكثر أمانًا واستقرارًا وسلمية.. ندعو جميع الدول إلى الالتزام بهذا الأمر كإجراء من تدابير الشفافية وبناء الثقة".