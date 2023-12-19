بيان أمريكي أطلسي أوروبي يندد بهجمات الحوثيين على السفن بالبحر الأحمر

وفي التفاصيل، قال الموقعون على البيان "يشجع الموقعون أدناه جميع الدول على الامتناع عن تسهيل أو تشجيع الحوثيين"، مضيفًا : "لا يوجد أي مبرر لهذه الهجمات التي تؤثر على العديد من الدول خارج الأعلام التي تبحر تحتها هذه السفن".