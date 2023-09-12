"بوتين": تسليم مقاتلات "إف-16" لأوكرانيا يطيل أمد النزاع

اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم (الثلاثاء) أن تسليم مقاتلات "إف-16" لأوكرانيا لن يؤدّي إلّا "لإطالة أمد النزاع" في أوكرانيا، وذلك بعد تصريحات لمسؤولين أوكرانيين أن كييف ستحصل قريباً على هذه الطائرات من حلفائها.