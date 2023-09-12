"بوتين": تسليم مقاتلات "إف-16" لأوكرانيا يطيل أمد النزاع

اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم (الثلاثاء) أن تسليم مقاتلات "إف-16" لأوكرانيا لن يؤدّي إلّا "لإطالة أمد النزاع" في أوكرانيا، وذلك بعد تصريحات لمسؤولين أوكرانيين أن كييف ستحصل قريباً على هذه الطائرات من حلفائها.
وخلال المنتدى الاقتصادي الشرقي في فلاديفوستوك الواقعة في أقصى الشرق الروسي، قال "بوتين": "سيرسلون مقاتلات إف-16، هل سيغيّر ذلك شيئًا؟ لا أعتقد. سيؤدي ذلك فقط إلى إطالة أمد النزاع"، وفقاً لـ"فرانس برس".
وبيّن أن 270 ألف شخص انضمّوا "طوعًا" إلى الجيش في الأشهر الستة الأخيرة، بالإضافة إلى 300 ألف شخص جرت تعبئتهم.