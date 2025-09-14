مغامرة "نتنياهو" في قطر.. نتائج عكسية وكارثة دبلوماسية عزلته دولياً

في خطوة محفوفة بالمخاطر، أمر رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بشن ضربة جوية على الدوحة في قطر، موجهاً إياها نحو اجتماع سري لكبار قادة حماس، وكان الهدف قتل هؤلاء القادة لتحقيق "النصر الكامل" ضد الحركة التي شنت هجوماً دامياً على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023، وإجبارها على الاستسلام بعد نحو عامين من الدمار في غزة، لكن الفشل الواضح للعملية أدى إلى نتائج عكسية تمامًا، وأثار غضباً قطرياً وعربياً، وألقى بظلال على مفاوضات وقف إطلاق النار، مما يهدد حياة 20 رهينة إسرائيلياً ما زالوا أحياء في غزة، وهذه المغامرة، التي كانت تهدف إلى تعزيز صورة النصر، تحولت إلى كارثة دبلوماسية تعزل نتنياهو دولياً، وسط توترات متصاعدة مع واشنطن ودول أوروبية.