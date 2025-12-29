احتجاجات في طهران بسبب تدهور الريال.. وشعارات تتجاوز المطالب الاقتصادية

ووفقًا لوكالة "فارس" الإيرانية، فقد تجمعت مجموعات من المحتجين في مركز "شهتشار" للتسوق وشارع "لالهزار"، وسط طهران، احتجاجًا على التقلبات الحادة في سعر الصرف، وما تسببت به من ارتفاع كبير في أسعار الجملة والتجزئة.