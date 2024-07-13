رافضًا دعوات الانسحاب.. "بايدن": أنا المرشح ولن أذهب إلى أي مكان

ومع انقسام معظم الناخبين الأمريكيين بحزم إلى معسكرات أيديولوجية، تظهر استطلاعات الرأي أن السباق لا يزال متقاربًا؛ حيث أفاد استطلاع لـ"بي بي إس/ إن بي أر" نُشر أمس؛ أن "بايدن" يتقدم على "ترامب" بنسبة 50% مقابل 48%، وهو ارتفاع طفيف عن موقفه قبل مناظرة 27 يونيو، لكن بعض المحلّلين حذّروا من أن "بايدن" يفقد الأرض في حفنة من الولايات التنافسية التي ستحدّد نتيجة الانتخابات.