واشنطن.. قتلى وجرحى في إطلاق نار بمدينة مونتيري بارك قرب لوس أنجلس

وحسب بيان لسلطات إنفاذ القانون المحلية صدر الأحد فإن "المحققين الجنائيين في شرطة مقاطعة لوس أنجلس تفاعلوا مع طلب من إدارة شرطة مونتيري بارك للمساعدة في تحقيق بشأن عملية إطلاق نار دامية. هناك تسعة قتلى".