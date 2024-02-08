"ربما اسْتُغِلّوا في عملية إجرامية".. مقتل 13 "سودانيًّا" غرقًا قبالة سواحل تونس

قتل 13 مهاجرًا سودانيًّا غرقًا قبالة السواحل الشرقية لتونس إثر غرق مركبهم، فيما يتواصل البحث عن 27 آخرين مفقودين؛ بحسب ما أفاد متحدث قضائي اليوم "الخميس".
وأوضح المتحدث باسم محكمة المنستير "فريد بن جحا"، أن 42 مهاجرًا انطلقوا من سواحل منطقة جبنيانة من محافظة صفاقس، وتم إنقاذ مهاجرين اثنين، وارتفع عدد المفقودين من 17 إلى 27 مهاجرًا.
وأضاف "جحا": أن جميع هؤلاء المهاجرين من الرجال، وكانت لديهم بطاقات لجوء، وتم فتح تحقيق لتحديد المسؤوليات، دون أن يستبعد احتمال استغلالهم في قضية اتجار بالبشر أو في عملية إجرامية للوصول إلى أوروبا خلسة.
وأشار إلى أن العمليات لا تزال جارية للبحث عن مهاجرين آخرين.