"ربما اسْتُغِلّوا في عملية إجرامية".. مقتل 13 "سودانيًّا" غرقًا قبالة سواحل تونس

وأضاف "جحا": أن جميع هؤلاء المهاجرين من الرجال، وكانت لديهم بطاقات لجوء، وتم فتح تحقيق لتحديد المسؤوليات، دون أن يستبعد احتمال استغلالهم في قضية اتجار بالبشر أو في عملية إجرامية للوصول إلى أوروبا خلسة.