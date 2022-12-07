يوم حافل في بيرو.. قوات الأمن تعتقل رئيس البلاد بعد ساعات من عزله

اعتقلت السلطات في بيرو رئيس البلاد، بعد ساعات من إعلان عزله، في تطور سريع في الدولة الأمريكية الجنوبية، الأربعاء، وفقًا لسكاي نيوز عربية.
وتفصيلاً، أعلنت الشرطة على حسابها الرسمي في تويتر، أن قوات الأمن اعتقلت الرئيس بيدرو كاستيلو وتشير إليه بلقب "الرئيس السابق".
وكان البرلمان البيروفي الذي تهيمن عليه المعارضة اليمينية، قد أعلن الأربعاء، عن عزل الرئيس اليساري بيدرو كاستيو بتهمة "العجز الأخلاقي"، متجاهلاً قرار الرئيس بحل البرلمان قبل ساعات.
ووافق 101 نائب من أصل 130 على عزل الرئيس في جلسة بثها التلفزيون بشكل مباشر على الرغم من إعلان كاستيو حل البرلمان وحالة الطوارئ في البلاد.
وفي وقت سابق، حضت واشنطن الرئيس البيروفي على العودة عن قراره حل البرلمان وهو إجراء نددت به نائبته دينا بولوارتي معتبرة إنه يشكل "انقلابًا".
وكتبت السفيرة الأمريكية في ليما ليزا كينا أن "الولايات المتحدة تحض بقوة الرئيس (بيدرو) كاستيلو على العودة عن محاولته حل البرلمان وإفساح المجال للمؤسسات الديمقراطية للعمل بموجب الدستور".
ونجا بيدرو كاستيلو من قبل من اقتراحين آخرين لعزله كان آخرهما في مارس 2022.
في ذلك الوقت، اتهمته المعارضة بالتدخل في قضية فساد يعتقد أن مقربين منه تورطوا فيها وبـ"الخيانة" بعدما أعلن استعداده لإجراء استفتاء على منح منفذ إلى المحيط الهادي لبوليفيا المجاورة التي لا تطل على البحر.
وحملته المعارضة مسؤولية تكرار الأزمات الوزارية وتشكيل أربع حكومات في 8 أشهر وهو أمر غير مسبوق في البيرو.