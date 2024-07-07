يؤمن بتحسين العلاقات مع الجميع.. هل تنفتح إيران على العالم مع تولي الإصلاحي "بزشكيان" الرئاسة؟

ووفقاً لـ"فائز"، فإن "بزشكيان" لم يقدم أي مقترحات محددة للسياسة الخارجية، وهو صريح إلى حد ما بشأن افتقاره إلى الخبرة الدولية، ولكن كبير مستشاري السياسة الخارجية في حملته الانتخابية كان محمد جواد ظريف، وزير الخارجية السابق الذي تفاوض على اتفاق نووي مع القوى العالمية في عام 2015، و"ظريف" دبلوماسي بارع يتحدث الإنجليزية بطلاقة، وعاش في الولايات المتحدة، وقد تعرض للسخرية في وطنه من قبل المتشددين باعتباره أمريكيًا مزيفًا.