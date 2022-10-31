أسعار القمح ترتفع عقب تعليق روسيا لاتفاقية تصدير الحبوب

وكان من المقرر أن تنتهي الاتفاقية المدعومة من قِبَل الأمم المتحدة في التاسع عشر من نوفمبر، وهي اتفاقية اعتُبرت ضرورية لتخفيف أزمة الإمدادات العالمية؛ حيث أنهت في يوليو حصارًا روسيًّا استمر خمسة أشهر على الموانئ الأوكرانية.