أسعار القمح ترتفع عقب تعليق روسيا لاتفاقية تصدير الحبوب

ارتفعت أسعار القمح خلال تعاملات الاثنين، بعدما علّقت روسيا مشاركتها في اتفاقية تصدير الحبوب التي سمحت بمرور الصادرات من أوكرانيا عبر البحر الأسود؛ مما زاد المخاوف بشأن تفاقم نقص الإمدادات؛ مما قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار الغذاء بشكل أكبر، ويساهم في زيادة التضخم العالمي.
وعلقت روسيا مشاركتها في مبادرة حبوب البحر الأسود يوم السبت، بعد اتهام أوكرانيا بشن هجوم بطائرة بدون طيار على أسطولها البحري بالقرب من سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم خلال عطلة نهاية الأسبوع.
وكان من المقرر أن تنتهي الاتفاقية المدعومة من قِبَل الأمم المتحدة في التاسع عشر من نوفمبر، وهي اتفاقية اعتُبرت ضرورية لتخفيف أزمة الإمدادات العالمية؛ حيث أنهت في يوليو حصارًا روسيًّا استمر خمسة أشهر على الموانئ الأوكرانية.
ووفقًا لما نقلته وكالة "رويترز"، انتقد الرئيس الأمريكي "جو بايدن" هذا القرار قائلًا "إنه مشين تمامًا وسيفاقم الجوع.. لا يوجد شيء يستحق ما يفعلونه"؛ مضيفًا: "تفاوضت الأمم المتحدة على ذلك الاتفاق ويجب أن يكون ذلك نهاية الأمر".
وصعدت العقود الآجلة للقمح في بورصة شيكاغو بنسبة 7.7% لتصل إلى 8.9325 دولارًا للبوشل عند افتتاح تداولات اليوم؛ بحسب بيانات "بلومبرج"، قبل أن تقلص مكاسبها إلى 5.6%، كما ارتفعت أسعار الذرة وزيت فول الصويا بنسبة 2.8% و3% على التوالي.