الجيش الليبي يطلق عملية عسكرية لتأمين حدوده مع النيجر وتشاد

أعلن الجيش الليبي، اليوم الجمعة، إطلاق عملية عسكرية لتأمين الحدود الجنوبية للبلاد، بعد توترات تشهدها دولتا النيجر وتشاد المحاذيتان.
وقالت القيادة العامة للجيش الليبي في بيان، إن "العملية سيشارك فيها نخبة من القوات المسلحة، وستكون براً وجواً، ولن تتوقف حتى تحقيق أهدافها"، بحسب موقع "العربية نت".
وأوضح أن "هذه العملية العسكرية بسبب التوترات السياسية والأمنية التي تمر بها دول جنوب الصحراء، وقال إنها أدت إلى ضعف سيطرتها على حدودها البرية مما ساعد في تحرك خلايا الجماعات الإرهابية والإجرامية بشكل واضح".
وأكدت أنها لن تسمح بأن تكون ليبيا منطلقاً لأي جماعات أو تشكيلات مسلحة تشكل تهديداً على دول الجوار، كما تعهدت بالحفاظ على حالة الاستقرار والأمن بالجنوب الليبي.