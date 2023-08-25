الجيش الليبي يطلق عملية عسكرية لتأمين حدوده مع النيجر وتشاد

وقالت القيادة العامة للجيش الليبي في بيان، إن "العملية سيشارك فيها نخبة من القوات المسلحة، وستكون براً وجواً، ولن تتوقف حتى تحقيق أهدافها"، بحسب موقع "العربية نت".