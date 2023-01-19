"جونسون": تهديدات "بوتين" باستخدام الأسلحة النووية مجرد هراء

استبعد رئيس وزراء بريطانيا الأسبق بوريس جونسون، اليوم (الخميس)، أن يستخدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين السلاح النووي في أوكرانيا، معتبراً أن تهديداته باستخدام الأسلحة النووية "مجرد هراء".
وقال في حديثه خلال فعالية حول أوكرانيا بالمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس: "إن بوتين يريد ترهيبنا، وجعل أجسادنا تزحف على الأرض من شدة الرعب، وذلك من خلال التهديد باستخدام الأسلحة النووية"، وفقاً لصحيفة "تليجراف" البريطانية.
وأضاف: "إن بوتين يرغب في تصوير الوضع باعتباره مواجهة نووية بين حلف شمال الأطلسي وروسيا، ولكن هذا هراء، لأنه لن يستخدم الأسلحة النووية، فهو مثل الصبي البدين في رواية تشارلز ديكنز، يريد فقط ترهيبنا وجعلنا نفكر في الأمر، ولكنه لن يفعل ذلك أبداً".