"جونسون": تهديدات "بوتين" باستخدام الأسلحة النووية مجرد هراء

وأضاف: "إن بوتين يرغب في تصوير الوضع باعتباره مواجهة نووية بين حلف شمال الأطلسي وروسيا، ولكن هذا هراء، لأنه لن يستخدم الأسلحة النووية، فهو مثل الصبي البدين في رواية تشارلز ديكنز، يريد فقط ترهيبنا وجعلنا نفكر في الأمر، ولكنه لن يفعل ذلك أبداً".