السفراء العرب في أيرلندا يعقدون اجتماعًا مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والدفاع الأيرلندي

وأكدت سفيرة دولة فلسطين لدى أيرلندا الدكتوره جيلان وهبة عبدالمجيد، ضرورة وقف العدوان واتخاذ التدابير العاجلة واللازمة لرفع الحصار عن قطاع غزة، والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية من الغذاء والوقود والمعدات الطبية بشكل فوري إلى القطاع، داعية المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات فاعلة لوقف العدوان تفاديًا للتداعيات الإنسانية والأمنية الكارثية. شارك نيابة عن سفير خادم الحرمين الشريفين لدى أيرلندا نايل بن أحمد الجبير، نائب السفير عبدالسلام بن عبدالله المشيطي.