السفراء العرب في أيرلندا يعقدون اجتماعًا مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والدفاع الأيرلندي

عقد سفراء الدول العربية المعتمدون لدى أيرلندا اجتماعًا مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والدفاع الأيرلندي ميهول مارتن، بحضور كبار المسؤولين بوزارة الخارجية الأيرلندية.
وشدد السفراء على أن السبيل لضمان الأمن والاستقرار في المنطقة هو من خلال تحقيق السلام العادل والشامل الذي يلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. وتمت مناقشة الوضع الراهن في قطاع غزة وأهمية وقف العدوان الإسرائيلي على القطاع ، الذي سيؤدي إلى عواقب خطيرة ليس فقط على الشعب الفلسطيني وإنما على المنطقة وسيقوض فرص تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.
وأكدت سفيرة دولة فلسطين لدى أيرلندا الدكتوره جيلان وهبة عبدالمجيد، ضرورة وقف العدوان واتخاذ التدابير العاجلة واللازمة لرفع الحصار عن قطاع غزة، والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية من الغذاء والوقود والمعدات الطبية بشكل فوري إلى القطاع، داعية المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات فاعلة لوقف العدوان تفاديًا للتداعيات الإنسانية والأمنية الكارثية. شارك نيابة عن سفير خادم الحرمين الشريفين لدى أيرلندا نايل بن أحمد الجبير، نائب السفير عبدالسلام بن عبدالله المشيطي.