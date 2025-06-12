كارثة جوية في الهند.. تحطم طائرة تقل 242 راكبًا فور إقلاعها من أحمد أباد

الطائرة، وهي من طراز "بوينغ 8-787"، كانت تقل 242 راكبًا ضمن الرحلة رقم AI171 المتجهة إلى مطار غاتويك في لندن، قبل أن تقع الكارثة في منطقة مدنية قريبة من محيط المطار.