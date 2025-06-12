كارثة جوية في الهند.. تحطم طائرة تقل 242 راكبًا فور إقلاعها من أحمد أباد

أعلنت الشرطة الهندية صباح الخميس عن تحطم طائرة تابعة للخطوط الجوية الهندية أثناء إقلاعها من مطار مدينة أحمد أباد غرب البلاد، في حادث مروع لم تتضح تفاصيل حصيلته بعد.
الطائرة، وهي من طراز "بوينغ 8-787"، كانت تقل 242 راكبًا ضمن الرحلة رقم AI171 المتجهة إلى مطار غاتويك في لندن، قبل أن تقع الكارثة في منطقة مدنية قريبة من محيط المطار.
وأظهرت لقطات أولية بثتها وسائل إعلام محلية أعمدة كثيفة من الدخان الأسود تتصاعد من الموقع، فيما سارعت فرق الإطفاء إلى مباشرة الحادث دون أن تعلن بعد عن أعداد الضحايا أو تفاصيل الإنقاذ.
وأفادت وكالة "فرانس برس" بأن السلطات تواصل جهودها لتحديد ملابسات التحطم والبحث عن ناجين، وسط إجراءات أمنية مشددة في المنطقة.
ولم تعلن الخطوط الجوية الهندية حتى اللحظة عن بيان رسمي يوضح ظروف الحادث أو الأسباب المحتملة له، فيما أشارت تقارير إلى أن التحطم وقع فور إقلاع الطائرة.