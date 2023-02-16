"حقاني" ينتقد زعيم الحركة .. بوادر انقسام علنية ونادرة في صفوف حركة "طالبان"

ظهرت في الأيام الأخيرة بوادر انقسام علنية ونادرة جداً في صفوف حركة طالبان، التي تحكم أفغانستان منذ أغسطس (آب) 2021، حيث انتقد وزير الداخلية سراج الدين حقاني، وهو أحد المسؤولين الأقوياء في الحكومة، القائد الأعلى الحركة هبة الله أخوند زادة، بحسب ما أوردت "فرانس برس" اليوم (الخميس).