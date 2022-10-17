أمريكا تعاقب 6 صوماليين كوَّنوا شبكة لشراء الأسلحة لحركة الشباب المتطرفة

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الاثنين عقوبات على ستة أفراد صوماليين؛ كوَّنوا شبكة اشتركت في شراء الأسلحة والتسهيلات المالية واستقطاب الأفراد لحركة الشباب المتطرفة في الصومال.
وبيَّن وكيل وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية برايان نلسون في بيان أن وزارة الخزانة تُركِّز على تحديد وتعطيل شبكات تنظيم الشباب غير الشرعية التي تمارس أعمالها في شرق إفريقيا، وفقًا لـ"رويترز".
وقال "نلسون": "سنواصل اتخاذ إجراءات ضد أنشطة تهريب الأسلحة وجمع المال التي يقوم بها تنظيم الشباب والجهات الأخرى التابعة لتنظيم القاعدة".