العالم

أمريكا تعاقب 6 صوماليين كوَّنوا شبكة لشراء الأسلحة لحركة الشباب المتطرفة

تركز على تعطيل آليات التنظيم في شرق إفريقيا
وزارة الخزانة الأمريكية
وزارة الخزانة الأمريكية
سبق
سبق

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الاثنين عقوبات على ستة أفراد صوماليين؛ كوَّنوا شبكة اشتركت في شراء الأسلحة والتسهيلات المالية واستقطاب الأفراد لحركة الشباب المتطرفة في الصومال.

وبيَّن وكيل وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية برايان نلسون في بيان أن وزارة الخزانة تُركِّز على تحديد وتعطيل شبكات تنظيم الشباب غير الشرعية التي تمارس أعمالها في شرق إفريقيا، وفقًا لـ"رويترز".

وقال "نلسون": "سنواصل اتخاذ إجراءات ضد أنشطة تهريب الأسلحة وجمع المال التي يقوم بها تنظيم الشباب والجهات الأخرى التابعة لتنظيم القاعدة".

وزارة الخزانة الأمريكية
الصومال
حركة الشباب الصومالية

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