أمريكا تعاقب 6 صوماليين كوَّنوا شبكة لشراء الأسلحة لحركة الشباب المتطرفة

وبيَّن وكيل وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية برايان نلسون في بيان أن وزارة الخزانة تُركِّز على تحديد وتعطيل شبكات تنظيم الشباب غير الشرعية التي تمارس أعمالها في شرق إفريقيا، وفقًا لـ"رويترز".