انتصار "ترمب" يدفع زعماء الاتحاد الأوروبي إلى الدعوة لاجتماع طارئ

قرّر زعماء الاتحاد الأوروبي عقد جلسة طارئة خلال قمة بودابست، 7 - 8 نوفمبر الجاري؛ لمناقشة الإجراءات الإضافية بعد فوز مرشح الحزب الجمهوري دونالد ترمب؛ بالانتخابات الرئاسية الأمريكية.
وقال مسؤول دبلوماسي في بروكسل لوكالة "تاس": القضايا الرئيسة التي ستتم مناقشتها ستكون مخاطر نشوب حرب تجارية جديدة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، وانخفاض الدعم لنظام كييف من واشنطن.
وأضاف المصدر: "ستكون القمة غير الرسمية في بودابست فرصة جيدة للزعماء لإجراء مناقشة طارئة حول استعداد الاتحاد الأوروبي لعواقب فوز ترمب. وهنا يرتبط هذا الحدث بمخاطرتيْن رئيستيْن: تعقيد العلاقات الاقتصادية مع الولايات المتحدة، حتى بداية حرب تجارية جديدة، وإمكانية خفض المساعدات العسكرية لأوكرانيا".
وأعلن رئيس مجلس النواب في الكونجرس الأمريكي مايكل جونسون؛ فوز دونالد ترمب؛ برئاسة الولايات المتحدة، بعد تخطيه حاجز الـ 270 صوتاً انتخابياً، وأعلن ترمب نفسه فوزه أمام تجمُّعٍ من أنصاره، واصفاً انتصاره بالتاريخي.
وتجري الانتخابات العامة في الولايات المتحدة، يوم الثلاثاء؛ الأول من نوفمبر، حيث يتم انتخاب الرئيس، وثلث أعضاء مجلس الشيوخ ومجلس النواب بأكمله في الكونجرس الأمريكي، إضافة إلى حكام 11 ولاية وإقليمين.
وتنافس في رئاسة الولايات المتحدة عن الحزب الجمهوري الرئيس السابق ومرشح الحزب دونالد ترمب؛ وعن الحزب الديمقراطي نائبة الرئيس ومرشحة الحزب كامالا هاريس.