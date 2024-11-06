انتصار "ترمب" يدفع زعماء الاتحاد الأوروبي إلى الدعوة لاجتماع طارئ

وتجري الانتخابات العامة في الولايات المتحدة، يوم الثلاثاء؛ الأول من نوفمبر، حيث يتم انتخاب الرئيس، وثلث أعضاء مجلس الشيوخ ومجلس النواب بأكمله في الكونجرس الأمريكي، إضافة إلى حكام 11 ولاية وإقليمين.