مسؤول مصري: معبر رفح مفتوح وتكدس الشاحنات بسبب عرقلة إسرائيل دخولها غزة

وأوضح أنه يتم يوميًّا تجهيز مئات الشاحنات، التي تحمل المساعدات والوقود؛ لكن يجب أن تذهب للتفتيش من قِبَل إسرائيل في معبري كرم أبو سالم والعوجة؛ وفقًا للآلية المتفق عليها من جانب مصر وأمريكا وإسرائيل، التي سمحت إسرائيل بمقتضاها بدخول المساعدات.