العالم
انفجار وإطلاق نار يستهدف شركة "توساش" بأنقرة.. هجوم إرهابي يوقع قتلى وجرحى
أعقبه إطلاق نار مكثف في المنطقة
شهدت العاصمة التركية أنقرة، الأربعاء، انفجاراً قوياً داخل مقر شركة صناعات الطيران والفضاء التركية (توساش)، أعقبه إطلاق نار مكثف في المنطقة.
وصرح وزير الداخلية التركي عبر تغريدة على منصة "إكس" بأن الهجوم كان إرهابياً واستهدف مقر الشركة، وأسفر عن سقوط قتلى وجرحى.
وأكد الوزير بحسب "سكاي نيوز عربية" أن السلطات ستقوم بإطلاع الرأي العام على تفاصيل الهجوم في وقت لاحق.
من جانبها، ذكرت وكالة الأناضول أن خدمات الطوارئ تتجه بسرعة إلى موقع الحادث للسيطرة على الوضع.