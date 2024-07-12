الجامعة العربية تدعو المجتمع الدولي إلى التصدّي لآلة القتل الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية

وقالت الجامعة العربية، في بيان اليوم، بمناسبة اليوم العالمي للسكان: إنه لا يزال هناك ملايين من البشر يعانون أشكالاً متعدّدة ومتفاقمة من التهميش والتمييز ولا يلمسون تحسناً يُذكر في حياتهم اليومية، وبخاصة سكان الدول التي لا تزال تشهد نزاعات مسلحة أو تخضع للاحتلال، وعلى رأسها دولة فلسطين.