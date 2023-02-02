الاتحاد الأوروبي يؤكد دعمه لكييف ضد العدوان الروسي

أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، اليوم (الخميس)، دعم الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا ضد العدوان الروسي، لدى وصولها إلى كييف مع فريق من المفوضين الأوروبيين، وذلك عشية انعقاد قمة أوروبية أوكرانية في عاصمة البلد الذي يشهد حربًا منذ سنة تقريبًا.
وقالت أورسولا فون دير لايين عبر "تويتر": "من الجيد أن أعود إلى كييف للمرة الرابعة منذ بدء الغزو الروسي، وهذه المرة مع فريقي من المفوضين، ونحن هنا معًا لنؤكد وقوف الاتحاد الأوروبي بحزم إلى جانب أوكرانيا"، وفقًا لـ"فرانس برس".
ويضمّ الوفد الأوروبي الذي يزور كييف مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، ونحو 15 مفوضًا أوروبيًا سيلتقون أعضاء الحكومة الأوكرانية.