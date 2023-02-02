الاتحاد الأوروبي يؤكد دعمه لكييف ضد العدوان الروسي

أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، اليوم (الخميس)، دعم الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا ضد العدوان الروسي، لدى وصولها إلى كييف مع فريق من المفوضين الأوروبيين، وذلك عشية انعقاد قمة أوروبية أوكرانية في عاصمة البلد الذي يشهد حربًا منذ سنة تقريبًا.