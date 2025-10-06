بالفيديو.. قتيل و3 مصابين باشتباكات بين الجيش السوري و"قسد" في حلب

وأضافت الوزارة أن الجيش ملتزم باتفاق العاشر من مارس الموقع بين الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، والذي نصّ على وقف إطلاق النار ودمج قسد ضمن مؤسسات الدولة.