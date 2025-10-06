بالفيديو.. قتيل و3 مصابين باشتباكات بين الجيش السوري و"قسد" في حلب

شهدت مدينة حلب، مساء الإثنين، اشتباكات عنيفة بين الجيش السوري وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، بحسب ما أفاد مراسل "سكاي نيوز عربية".
وأوضح المراسل أن قوات "قسد" استهدفت حواجز للأمن الداخلي قرب حي الأشرفية، فيما وصلت تعزيزات عسكرية وأمنية إلى محيط منطقة الليرمون شمال المدينة.
وأسفرت المواجهات عن مقتل عنصر من قوات الأمن السوري وإصابة ثلاثة آخرين، بنيران قوات "قسد" قرب حي الأشرفية، بحسب المصادر الميدانية.
وذكرت قناة الإخبارية السورية أن قوات الأمن أخلت عددًا من العائلات من حيي الأشرفية والشيخ مقصود، مع استمرار التوتر في المنطقة.
من جانبها، أكدت وزارة الدفاع السورية أن تحركات الجيش تأتي ضمن خطة إعادة الانتشار شمال وشمال شرقي البلاد، عقب "الاعتداءات المتكررة لقوات قسد واستهدافها للأهالي وقوى الجيش والأمن"، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السورية (سانا).
وأضافت الوزارة أن الجيش ملتزم باتفاق العاشر من مارس الموقع بين الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، والذي نصّ على وقف إطلاق النار ودمج قسد ضمن مؤسسات الدولة.
وشددت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع على أن الجيش يؤدي واجبه في حماية المدنيين وممتلكاتهم، إلى جانب حفظ أرواح أفراده من اعتداءات "قسد" المتكررة.